Михаил Суслов Банда кредитных мошенников обманула более 200 жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми признал виновными семерых мошенников — участников преступной группы. Об этом сообщает «Рифей».

По информации краевого ГУ МВД, злоумышленники работали под вывеской компании, которая оказывала помощь в получении кредитов гражданам с плохой кредитной историей. Мошенники брали деньги за «согласование кредита» в конкретном банке, но на самом деле никакого согласования с финорганизацией не было. Они смогли обмануть более 200 жителей края на общую сумму 1,5 млн руб.

Суд приговорил преступников к условным срокам от 3,5 до 5 лет. Они также обязаны выплатить материальный ущерб обманутым гражданам.

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