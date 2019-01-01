В Прикамье машинисты похитили со своего локомотива 1,2 тыс. литров топлива Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственным отделом Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража») в отношении двух машинистов тепловоза.

Следователи считают, что машинисты слили дизельное топливо со «своего» тепловоза» с целью продажи. За двое суток они слили 1,2 тыс. литров.

В пресс-службе линейного отдела сообщили, что инцидент произошёл на станции Шумково.

«Злоумышленники заранее определили будущее место преступления — небольшую тихую станцию, где тепловоз делал техническую остановку в связи с ремонтом путей, а также приготовили канистры, шланги. На момент задержания полицейскими похитители успели слить из бака 800 л дизельного топлива и наполнить им 16 канистр объёмом 50 л каждая. Ёмкости они загружали в стоявший рядом автомобиль», — пояснили в отделе.

Днём ранее, по мнению транспортной полиции, аналогичным способом они слили 400 л топлива и уже успели его продать.

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