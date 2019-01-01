В Прикамье машинисты похитили со своего локомотива 1,2 тыс. литров топлива
Следственным отделом Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража») в отношении двух машинистов тепловоза.
Следователи считают, что машинисты слили дизельное топливо со «своего» тепловоза» с целью продажи. За двое суток они слили 1,2 тыс. литров.
В пресс-службе линейного отдела сообщили, что инцидент произошёл на станции Шумково.
«Злоумышленники заранее определили будущее место преступления — небольшую тихую станцию, где тепловоз делал техническую остановку в связи с ремонтом путей, а также приготовили канистры, шланги. На момент задержания полицейскими похитители успели слить из бака 800 л дизельного топлива и наполнить им 16 канистр объёмом 50 л каждая. Ёмкости они загружали в стоявший рядом автомобиль», — пояснили в отделе.
Днём ранее, по мнению транспортной полиции, аналогичным способом они слили 400 л топлива и уже успели его продать.
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