Елена Синица Пермский край занял 28-е место в экологическом рейтинге регионов страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Экологическая организация «Зелёный патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов по итогам лета 2020 года. Пермский край занял 28-е место с индексом 61.

Экспертная группа выставила оценки регионам по трём сферам: экосфера, техносфера и социум. По каждому из критериев даётся индекс региону, и затем сводится в итоговый индекс.

Максимально по каждому критерию (как и в итоговом показателе) каждый регион может набрать сто баллов.

Так, при оценке экосферы учитываются уровень загрязнения воздуха, состояние земельных и водных ресурсов, изменения климата, биоразнообразие и количество охраняемых территорий.

Здесь у Пермского края индекс — 49 (максимальный — у Тамбовской области — 74).

Техносфера оценивается по уровню развития промышленных предприятий, активности разработок современных природоохранных технологий , степени переработки и утилизации твёрдых бытовых отходов.

По этому критерию Прикамье набрало 59 баллов (максимальный показатель — у Москвы — 68 баллов).

Социальная сфера оценивалась по комфортности проживания в регионе для жителей, а также животных и даже для растений.

Здесь у Прикамья самый высокий (для себя) индекс — 71. Наивысший индекс — у Москвы и Тамбовской области — по 83.

Если брать конкретные показатели рейтинга из всех направлений, то выше всего эксперты оценили для Пермского края утилизацию твёрдых бытовых отходов. Хуже всего — отношение к земельным ресурсам (обрабатывание, рекультивация и так далее).

Лидером всего рейтинга в России стала Тамбовская область с индексом 75, далее следуют Белгородская область (70), Республика Алтай (70) и Алтайский край (68).

В разрезе Приволжского федерального округа Прикамье заняло 5-е место, уступив Чувашии (66), Удмуртии (64), Ульяновской области (64), Пензенской области (61).

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