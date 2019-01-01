Григорий Серёдкин «Звезда-2005» сыграет с «Енисеем» в четвертьфинале Кубка России Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖФК "Звезда-2005" Пермь vk.com/zvezda_2005

В четверг, 10 сентября, состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Кубка России по футболу среди женских команд. Пермский ЖФК «Звезда-2005» сыграет с красноярским «Енисеем».

В полуфинале победитель пары встретится с победителем пары «Зенит» — «Локомотив». Отметим, в текущем сезоне-2020 команда Елены Сусловой уже встречалась с красноярками. Матч состоялся 1 августа и завершился со счётом 2:1 в пользу пермячек. Дубль — на счету Олеси Курочкиной.

В сезоне-2020 Кубок России проводится в сокращённом формате и стартует 4 октября со стадии 1/4 финала. Всего на трофей претендуют восемь команд — восемь участников женской Суперлиги-2020: ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» (все — Москва), «Звезда-2005» (Пермь), «Енисей» (Красноярск), «Рязань-ВДВ» (Рязань), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар».

Четвертьфинал будет состоять из одного матча. Очная встреча состоится Перми на стадионе «Звезда». Стадии полуфинала и финала турнира также включат в себя один матч.

Напомним, пермские «звёздочки» выигрывали национальный кубок два последних розыгрыша подряд — в 2018 и 2019 году. А всего «Звезда-2005» с момента основания клуба побеждала в турнире семь раз и девять раз выходила в финал.

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