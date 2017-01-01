«Звезда-2005» в седьмой раз стала обладателем Кубка России



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«Звезда-2005» стала обладателем кубка страны среди женских футбольных клубов. В субботу, 2 ноября, в Армавире на стадионе «Юность» состоялся финал Кубка России среди женщин между пермской «Звездой-2005» и клубом «Рязань-ВДВ». Победу одержали спортсменки из Перми со счётом 2:0.

Голами отметились Анастасия Берендеева и Татьяна Козыренко.

Отметим, обладателем Кубка России — 2018 также были спортсменки ЖФК «Звезда-2005». Пермские футболистки также являются шестикратными чемпионами России среди женщин.