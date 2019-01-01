В случае второй волны коронавируса вновь будут закрыты все непродовольственные магазины Поделиться Поделиться Твитнуть

В случае второй волны коронавируса в России будут вновь закрыты все непродовольственные магазины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор.

Сообщение Роспотребнадзора является ответом на разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) регламент о возможности не закрывать магазины.

В обращении АКИТ указано, что в случае второй волны в магазинах будет контролироваться количество покупателей, а сотрудники будут предпринимать все меры безопасности.

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