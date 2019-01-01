За сутки в больницах Прикамья скончались четыре пациента с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации минздрава Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались четыре пациента, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает «Ветта».

При этом три пациента скончались непосредственно от коронавируса, ещё один — от сопутствующего заболевания.

Таким образом, общее количество летальных случаев с начала пандемии в Прикамье достигло 365 человек. Из них 230 скончались непосредственно от вируса, и 135 — от сопутствующих заболеваний.

За минувшие сутки зафиксировано 60 новых случаев заражения в регионе, из них — 28 мужчин и 32 женщины. 56 человек проходят лечение в больницах, четверо — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, за всё время в регионе зафиксировано 8454 случая заражения, 5890 человек выздоровели.

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