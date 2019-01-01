Дмитрий Махонин: «Доля диверсификации на пермских предприятиях ОПК составляет 48%» Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова и главы Пермского края Дмитрия Махонина, в ходе которой были представлены образцы продукции промышленных предприятий региона, в том числе состоящих в оборонно-промышленном комплексе Прикамья и производящих диверсифицированную продукцию. О результатах встречи сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Пермский край, по сути, уже почти выполнил задачу президента по доле диверсификации в оборонно-промышленном комплексе.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Наши предприятия имеют долю диверсификационной продукции​ порядка 48%. Это не означает, что нам некуда стремиться, у нас есть предприятия, которые пока не изготавливают диверсификационную продукцию. При этом мы стремимся, чтобы диверсификационные предприятия искали новые рынки, новые ниши. Этому способствует подписание дорожных карт по промкооперации. Только в этом году мы подписали дорожные карты с такими компаниям, как «Транснефть», «Алмаз-Антей», «Уралкалий», предстоит подписать дорожную карту с «ЛУКОЙЛом-Пермь». Это значит, что мы стремимся к увеличению объёмов поставок пермской продукции крупным компаниям. Сейчас поставляем на 35 млрд руб. в год, планируем увеличить этот показатель до 70 млрд.

В выставке приняли участие 19 предприятий Прикамья: ООО «ТитанБио», ООО «Чайковский завод «Механика», ООО ИК «Механика», ООО «ЭРИС», ПАО «КЗМС», ООО НПО «ТИК», ООО «ВИПАКС+», ООО «Промобот», АО «Сорбент», ТК «Чайковский текстиль», АО «ОДК-СТАР», ПАО «Протон-ПМ», ФКП «Пермский пороховой завод», АО «УНИИКМ», ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», ПАО НПО «Искра», Пермский завод «Машиностроитель» и другие. Были представлены около 40 различных изделий и технологий, производящихся прикамскими предприятиями.

Юрий Борисов отметил, что​ Пермский край имеет свою особенность развития промышленности: здесь очень широко представлен кластер двигателестроения, как космического, так и авиационного. «Это даёт возможность представлять продукцию для топливных и энергетических компаний, поэтому здесь мы видим очень удачные комбинации работы с «Газпромом», «Транснефтью», — отметил Юрий Борисов.

Кроме того, Дмитрий Махонин и Юрий Борисов обсудили дальнейшее развитие оборонно-промышленного комплекса Прикамья и его диверсификационное направление.

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