Коронавирус выявлен у пяти пермских школьников
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По информации министерства здравоохранения Пермского края, с 1 по 9 сентября коронавирус выявлен у шести учеников шести школ Пермского края.
При этом пять учеников учатся в пяти разных школах Перми. Плюс выявлен один случай у школьника в Соликамске.
При этом школы не закрыты, контактировавшие одноклассники переведены на дистанционное обучение.
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