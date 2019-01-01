Коронавирус выявлен у пяти пермских школьников Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, с 1 по 9 сентября коронавирус выявлен у шести учеников шести школ Пермского края.

При этом пять учеников учатся в пяти разных школах Перми. Плюс выявлен один случай у школьника в Соликамске.

При этом школы не закрыты, контактировавшие одноклассники переведены на дистанционное обучение.

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