HeadHunter: 91% жителей Пермского края не сталкивались с харассментом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным аналитического отдела рекрутингового портала HeadHunter, 91% работающих жителей Пермского края не сталкивались с харассментом.

Ещё 4% респондентов ответили, что им приходилось выслушивать неприличные высказывания или оскорбления в свой адрес, по 1% упомянули о нежелательных прикосновениях, о принуждениях к интимной близости и о требовании излишней сексуальности в одежде или в поведении.

При этом 85% опрошенных сказали, что они даже не слышали ни об одном случае приставания на работе, 8% «знают о таких случаях», 2% слышали о требовании излишней сексуальности в одежде или поведении, а 1% слышали о случаях принуждения к интимной близости.

По России в целом доля тех, кто не сталкивался с сексуальными домогательствами на работе, составила 87%. В гендерном разрезе от харассмента больше страдают женщины, чем мужчины: 93% соискателей мужского пола отметили, что подобные проявления на работе обошли их стороной, среди женщин доля ответивших аналогичным образом не превысила 82%.

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