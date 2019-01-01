Благодаря экономии в Пермском крае​ отремонтируют ещё 13 дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе реализации в 2020 году нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Пермский край сэкономил более 280 млн руб. Это деньги, оставшиеся после проведения в начале года торгов по основным объектам нацпроекта, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина эти средства будут направлены на ремонт дополнительных участков дорог. Семь дополнительных дорог будут отремонтированы в Перми, ещё три — региональные дороги, и​ по одной в Краснокамске, Добрянке и Пермском районе. Также на сэкономленные средства будет проведена установка новых светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации.

В Перми дополнительно приведут в порядок семь участков улиц Пермской, Тихой, Трясолобова, Верхне-Муллинской, Сестрорецкой, Мелитопольской и Малой Ямской. Общая протяжённость участков составит 4,5 км.

В Пермском районе будет отремонтирован участок автодороги Пермь — Троица — Сылва протяжённостью 2,6 км. Это ул. Большевистская в п. Сылва, ведущая к железнодорожной станции Куликовка. Она будет отремонтирована от поворота на п. Сылва до ул. Мичурина.

В Краснокамском городском округе в рамках экономии приведут в порядок часть ул. Шоссейной — от ост. «Мясокомбинат» до реки Суздальки. Это ещё 870 м нового асфальта.

В Добрянке дополнительно отремонтируют ул. Советскую. Длина участка — 100 м. Также в рамках нацпроекта в этом году там обновятся улицы Комсомольская и Трудовая. Протяжённость нового асфальта на всех трёх объектах составит 1,16 км.

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