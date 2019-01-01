Елена Лодыгина журналист В Перми продаётся здание ночного клуба рядом с мэрией Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставлено здание ночного клуба Old School на ул. Сибирской, 19б. Объявление размещено на Avito. Стоимость объекта составляет 70 млн руб.

На продажу выставлено трёхэтажное здание площадью 715 кв. м. Как сказано в объявлении, в здании сделан дизайнерский ремонт, объект можно использовать как готовый действующий бизнес: ночной клуб, ресторан, караоке-клуб, комнаты relax. Также здание подойдёт под размещение гостиницы, административного или медицинского учреждения.

В собственность клуба оформлен земельный участок площадью 0,9 га. Сейчас в здании размещаются ночной клуб Old School и ресторан Royal.

Напомним, здание на ул. Сибирской, 19б получило широкую известность несколько лет назад, когда пристрой к зданию, в котором размещался ночной клуб «Бегемот», был признан самовольной постройкой. В 2016 году администрация Перми заключила контракт на снос незаконного пристроя, впоследствии расходы, связанные со сносом строения, в размере 400 тыс. руб. были предъявлены собственнику ночного клуба — ИП Денисову.

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