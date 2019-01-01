Сыр из Пермского края завоевал Гран-при на конкурсе «Лучший сыр России — 2020» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сыр «Джугас» производства Соликамска завоевал Гран-при на конкурсе «Лучший сыр России — 2020», который состоялся в подмосковной Истре. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Прикамский сыр стал лучшим в категории «выдержанные сыры». Абсолютным победителем стал калужский сыр «Гранд Премьер».

Всего в конкурсе участвовали 170 сыроварен, которые представили 712 образцов сыра в 12 категориях. Лучших выбирали 80 сырных экспертов из России, Франции, Бельгии и Швейцарии.

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