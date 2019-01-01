Елена Лодыгина журналист Суд отказал экс-руководителю перинатального центра в восстановлении в должности Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми 8 сентября отказал Вере Лошкарёвой в восстановлении в должности заместителя главного врача по перинатальной помощи Пермской краевой клинической больницы. Такое решение было принято после трёх судебных заседаний. Ответчиком в суде была Пермская краевая клиническая больница.

Напомним, предметом судебного спора стало увольнение Веры Лошкарёвой с должности заместителя главного врача, руководителя перинатального центра по ст. 71,81 Трудового кодекса РФ (по инициативе работодателя). Она занимала эту должность с 2016 по 2020 год, а потом попала под сокращение в связи с исключением данной должности из штатного расписания больницы.

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