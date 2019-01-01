Елена Лодыгина журналист Бывший руководитель Пермского перинатального центра оспаривает своё увольнение в суде Поделиться Поделиться Твитнуть

Вера Лошкарёва, которая с 2016 по 2020 годы работала руководителем Пермского перинатального центра (входит в состав Пермской краевой клинической больницы), 29 мая обратилась в Ленинский районный суд Перми с иском о восстановлении в прежней должности.

Как следует из материалов дела, она не согласна с увольнением по инициативе работодателя — ст. 71, 81 Трудового кодекса РФ. Третьим лицом по гражданскому иску проходит прокуратура Ленинского района.

Как сообщили в Ленинском районном суде, рассмотрение дела начнётся 24 июля 2020 года. Предварительное судебное заседание состоялось 13 июля.

Дозвониться до Веры Лошкарёвой по известному редакции номеру не удалось. В Пермской краевой клинической больнице пояснили, что сокращение в должности заместителя главного врача по перинатальной помощи было проведено со всеми действующими законодательными нормами. «Сейчас ожидается решение суда», — заявили в ПККБ.

Напомним, об увольнении Веры Лошкарёвой стало известно в феврале 2020 года. Она получила уведомление о сокращении в связи с исключением из штатного расписания больницы занимаемой ей должности.

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