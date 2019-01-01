Михаил Суслов Экзамен по иностранному языку исключили из списка обязательных для сдачи в школе Поделиться Поделиться Твитнуть

Минпросвещения РФ исключило иностранный язык из числа обязательных для сдачи предметов государственной итоговой аттестации. Решение было принято Советом по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения, сообщает РБК.

Виктор Басюк, замминистра просвещения РФ:

— Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования, за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов.

Ранее включение иностранных языков в число обязательных для сдачи запланировали на 2022 год.

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