Михаил Суслов За сутки в Прикамье скончались четыре заражённых COVID-19 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным регионального минздрава, в Прикамье за сутки умерли четыре пациента, заражённых коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии достигло 361. Из них 227 скончались непосредственно от COVID-19, а 134 — от других сопутствующих заболеваний, но погибшие также были заражены коронавирусом.

За минувшие сутки зафиксировано 59 новых случаев заражения. Общее число инфицированных за весь период пандемии в Пермской край составляет почти 8,4 тыс. человек.

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