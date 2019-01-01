Григорий Серёдкин Марокко открывает границу для жителей России Поделиться Поделиться Твитнуть

Марокко открывает границы для стран, с которыми действует безвизовый режим. В их число входит и Россия. Иностранцев королевство будет принимать с 10 сентября, когда в стране закончится режим чрезвычайной ситуации, сообщают «Известия».

Так, россияне уже в ближайшее время смогут посетить эту арабскую страну. Но прямого авиасообщения с Марокко у России нет, поэтому попасть туда можно только транзитом через другие, открытые для полётов аэропорты, например аэропорт Стамбула.

Для въезда в страну потребуется бронь отеля или приглашение от марокканской компании, а также отрицательный результат теста на COVID-19.

Отметим, с 8 сентября россияне могут прилететь и в Иорданию, которая открыла границы для 43 стран. Однако по прилёту гостям из России придётся пройти обязательный карантин, сообщает портал 34travel.me.

Напомним, ранее Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ.

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