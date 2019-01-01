Григорий Серёдкин Россия возобновила авиасообщение ещё с тремя странами Поделиться Поделиться Твитнуть

Россия возобновляет перелёты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, заявили в кабмине РФ. Об этом сообщают «РИА Новости».

Так, в Каир (Египет) будут выполняться три рейса в неделю. В Дубай (ОАЭ) и в аэропорт Велана (Мальдивы) — по два рейса в неделю.

Отмечается, что решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения инфекции за семь дней не более единицы), а также на основе принципов взаимности.

Напомним, 2 сентября об открытии границ для россиян объявила Греция. Правда, с одним условием — из-за эпидемиологических правил, пересечь границу могут до 500 россиян в неделю. Туристы смогут прилететь в аэропорты Афин, Ираклиона и Салоников. Решение правительства Греции пока действует на период с 7 по 21 сентября.

Свои границы для россиян открыли также Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.





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