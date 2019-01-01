Алиса Окулова Греция объявила об открытии границ для жителей России Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство Греции объявило, что с 7 сентября открывает границы для авиасообщения с Россией. Об этом сообщают «РИА Новости».

Но из-за эпидемиологических правил, пересечь границу смогут до 500 человек в неделю. Туристы смогут прилететь в аэропорты Афин, Ираклиона и Салоников.

Решение правительства Греции пока будет действовать на период с 7 по 21 сентября.

При этом, гражданам России при себе необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, взятый методом ПЦР не позднее чем за 72 часа до прилета в Грецию и справку на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании будут проверять наличие теста перед посадкой.



Кроме того, русским туристам нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), где нужно указать свои контактные данные в Греции за день до прибытия. Нужны будут и документы, которые определяют временное место жительства в Греции, например, квитанция бронирования гостиницы.



При проведении выборочного теста на COVID-19 нельзя покидать место временного проживания до выдачи результатов. Нарушение этого запрета влечёт штраф размером пять тысяч евро (439 тысяч рублей).



Напомним, с 1 августа из России можно улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию. Без ограничений можно пересечь границу с Абхазией. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Черногорию, Киргизию и Молдавию. В скором времени авиасообщение возобновится с Польшей.

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