Елена Лодыгинажурналист
Госинспекция по охране памятников закажет экспертизу проекта реставрации Дома офицеров
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила аукцион на проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по реставрации Дома офицеров на ул. Сибирской, 59.
Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен определить соответствие разработанного ООО «Росмаш» проекта требованиям Центра государственной охраны памятников. Начальная — максимальная — цена контракта составила 176,2 тыс. руб.
Напомним, аукцион на реставрацию Дома офицера гарнизонного был объявлен в ноябре 2019 года. Контракт был заключён с ООО «Росмаш» на 17,4 млн руб.
Подрядчик должен был выполнить реставрационные работы до 31 октября 2020 года. Фактически оплачено по нему 7,8 млн руб.
Здание пермского гарнизонного Дома офицеров построено в стилистике неоклассической архитектуры («сталинский ампир») в 1943 году. Главный фасад выделен ризалитом с портиком и треугольным фронтоном.
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