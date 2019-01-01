Елена Лодыгина журналист Госинспекция по охране памятников закажет экспертизу проекта реставрации Дома офицеров Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила аукцион на проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по реставрации Дома офицеров на ул. Сибирской, 59.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен определить соответствие разработанного ООО «Росмаш» проекта требованиям Центра государственной охраны памятников. Начальная — максимальная — цена контракта составила 176,2 тыс. руб.

Напомним, аукцион на реставрацию Дома офицера гарнизонного был объявлен в ноябре 2019 года. Контракт был заключён с ООО «Росмаш» на 17,4 млн руб.

Подрядчик должен был выполнить реставрационные работы до 31 октября 2020 года. Фактически оплачено по нему 7,8 млн руб.

Здание пермского гарнизонного Дома офицеров построено в стилистике неоклассической архитектуры («сталинский ампир») в 1943 году. Главный фасад выделен ризалитом с портиком и треугольным фронтоном.

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