На избирательных участках в Перми в дни голосования будет организовано круглосуточное видеонаблюдение Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь вошла в пилотный проект по установке видеокамер на избирательных участках. На 223 наиболее крупных по числу избирателей УИКах в Ленинском, Орджоникидзевском, Свердловском и Мотовилихинском районах Перми будет организовано видеонаблюдение.

В камеры встроена внутренняя карта памяти — изъять её можно только при помощи специального оборудования. «Каждое цифровое видеоустройство расположено так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора для наблюдателей, но при этом не нарушать тайну голосования, — говорят в крайизбиркоме. — В объектив камер, передающих высококачественную чёткую картинку, попадают ящики для голосования, зоны выдачи и хранения бюллетеней и места итогового подсчёта голосов. Все приборы оснащены источником резервного копирования данных».

Видеозапись с online-трансляцией в интернете начнётся с 7 утра 11 сентября и завершится по итогам подсчёта голосов на участке 13 или 14 сентября. Трансляция будет вестись непрерывно, в том числе в ночное время, «для того чтобы у всех желающих была возможность удостовериться в сохранности бюллетеней, в том числе выданных в период досрочного голосования 11 и 12 сентября».

Вся информация по защищённым каналам будет передана в Центр обработки данных компании-исполнителя государственного контракта по видеонаблюдению. Там видеозаписи будут храниться 30 дней. В случае необходимости система позволит более тщательно исследовать любой фрагмент видеозаписи. «Система видеонаблюдения позволит провести процесс голосования максимально прозрачно, — отмечает глава краевой избирательной комиссии Игорь Вагин. — Камеры будут работать в круглосуточном режиме все три дня голосования. Поэтому опасения некоторых экспертов относительно сохранности сейф-пакетов с заполненными бюллетенями и самих бюллетеней выглядят беспочвенно».

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