Михаил Суслов Круглосуточное видеонаблюдение на выборах будет организовано только на пермских избирательных участках Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с целью обеспечения прозрачности процесса голосования на избирательных участках будет организовано круглосуточное видеонаблюдение. Онлайн-трансляция будет вестись с 223 участков с 11 сентября и до момента завершения подсчета голосов. Об этом сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии.

На 215 участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Ими будут оснащены избирательные участки с самым большим количеством избирателей: 59 — в Дзержинском районе; 62 — в Индустриальном районе; 52 — в Кировском районе. 33 КОИБа будут размещены в Краснокамском городском округе и девять — в Верещагинском городском округе.



В крайизбиркоме отмечают, что за 10 лет применения КОИБов в Пермском крае с этих участков не было ни одной подтвержденной жалобы на результат подсчета голосов. Кроме того, за счет автоматизации ускоряется процесс подведения итогов голосования.

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