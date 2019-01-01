Григорий Серёдкин В Прикамье мужчина получил два года колонии за нападение на полицейского Поделиться Поделиться Твитнуть

В Очёре вынесен приговор двум мужчинам, применившим насилие в отношении полицейских. Так, одного из виновных приговорили к двум годам лишения свободы. А второй заплатит штраф в 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

В январе 2020 года сотрудники ГАИ на ул. Мира д. Семёново Очёрского городского округа остановили автомобиль «ВАЗ-2110». Они установили, что водитель авто находился в нетрезвом состоянии. Гражданин отказался пройти освидетельствование на алкоголь, начал вести себя агрессивно и умышленно ударил полицейского по голове.

Также в автомобиле был 42-летний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил одного из полицейских за шею и начал душить.

Суд приговорил водителя автомобиля к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его пассажиру назначен штраф в размере 40 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

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