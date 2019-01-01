Михаил Суслов В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 60 человек, ещё трое скончались Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, на полдень 8 сентября на территории Пермского края выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Рифей».

Среди новых заболевших — 34 женщины и 26 мужчин. Из них 55 человек госпитализированы, пять лечатся амбулаторно.

Кроме того, за сутки от коронавируса скончались трое пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в Прикамье коронавирус зафиксирован у 8335 человек, 357 — скончались, 5805 — выздоровели.

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