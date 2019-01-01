Власти Пермского края и «Уралкалий» подписали дорожную карту по взаимодействию предприятия и региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов в присутствии заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова подписали дорожную карту по дальнейшему взаимодействию «Уралкалия» с промышленными предприятиями региона.

Мероприятия в рамках договорённости планируется осуществлять с этого года по 2022-й.

Дмитрий Махонин, врио Пермского края:

— «Уралкалий» является ключевым партнёром Пермского края в различных сферах деятельности. Участие предприятия в развитии внутрирегиональной промышленной кооперации будет способствовать укреплению экономического потенциала Пермского края.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— В 2019 году объём услуг и поставок в адрес «Уралкалия» со стороны более тысячи предприятий Пермского края превысил 13 млрд руб. Мы готовы к дальнейшему расширению сотрудничества с местными поставщиками и благодарны правительству Пермского края за поддержку в реализации этого процесса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.