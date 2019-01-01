Елена Синица Прокуратура выявила 44 нарушения в школах Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края проверила школы региона на предмет готовности к начавшемуся учебному году.

Как пояснили в надзорном ведомстве, всего выявлено 44 нарушения, в суд направлено 11 заявлений с требованиями обеспечить безопасные условия воспитания и безопасности детей. Кроме этого, внесено 17 представлений, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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