Елена Синица
Прокуратура выявила 44 нарушения в школах Пермского края
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Прокуратура Пермского края проверила школы региона на предмет готовности к начавшемуся учебному году.
Как пояснили в надзорном ведомстве, всего выявлено 44 нарушения, в суд направлено 11 заявлений с требованиями обеспечить безопасные условия воспитания и безопасности детей. Кроме этого, внесено 17 представлений, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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