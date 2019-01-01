В Прикамье за сутки — 56 новых случаев COVID-19
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По информации Роспотребнадзора, на полдень 7 сентября в Пермском крае зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом.
Из новых заболевших — 34 женщины, 19 мужчин и три ребёнка. 26 человек госпитализированы, 30 лечатся амбулаторно.
Таким образом, общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 8272 чел. За это же время вылечились от инфекции 5761 чел., 353 — скончались.
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