В Прикамье за сутки — 56 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации Роспотребнадзора, на полдень 7 сентября в Пермском крае зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом.

Из новых заболевших — 34 женщины, 19 мужчин и три ребёнка. 26 человек госпитализированы, 30 лечатся амбулаторно.

Таким образом, общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 8272 чел. За это же время вылечились от инфекции 5761 чел., 353 — скончались.

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