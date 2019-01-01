Григорий Серёдкин Капитан «Звезды-2005» Олеся Курочкина отметила день рождения хет-триком в ворота «Чертаново» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская «Звезда-2005» прервала неудачную серию без побед в Суперлиге, которая продолжалась четыре матча подряд. В минувшее воскресенье, 6 сентября, «звёздочки» на выезде разгромили московское «Чертаново» со счётом 0:5.

Счёт в матче уже на третьей минуте открыла Олеся Курочкина. А спустя 15 минут капитан «Звезды-2005» вновь отметилась голом, исполнив потрясающий удар в падении через себя. На перерыв команды ушли со счётом 2:0 в пользу гостей.

Во втором тайме «звёздочки» довели дело до разгрома. На 68-й минуте Олеся Курочкина оформила хет-трик. А затем с её же скидки в штрафной отличилась Надежда Ильиных — лучший ассистент первого круга Суперлиги. Завершила разгром хозяев вышедшая на замену София Шишкина — 5:0, и «Звезда-2005» увозит из Москвы ценную победу.

Отметим, Олеся Курочкина не только забила три гола в матче в свой день рождения, но и возглавила таблицу бомбардиров Суперлиги. Теперь у неё семь забитых мячей (один — с пенальти), что на два больше, чем у Габриэль Онгене из московского ЖФК ЦСКА.

Благодаря победе «Звезда-2005» сохранила третье место в турнирной таблице, имея 13 очков в активе, три победы, четыре ничьи и поражение. У ближайшего преследователя — ЖФК «Рязань-ВДВ» —12 очков.

Теперь «звёздочкам» предстоит трёхнедельная пауза в Суперлиге. Следующую игру команда проведёт только 29 сентября, где в Красноярске сыграет с «Енисеем». На стадионе «Звезда» команда Елены Сусловой сыграет 11 октября, в воскресенье. Соперник — питерский ЖФК «Зенит» (0+).

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