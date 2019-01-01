«Парма» впервые выиграла в предсезонных матчах Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Парма» продолжает серию товарищеских игр накануне старта регулярного сезона-2020/2021.

Вечером 5 сентября в Казани пермская команда выиграла первый подготовительный матч — у местного УНИКСа со счётом 89:86 (до этого команды сыграли друг с другом 2 сентября, тогда «Парма» уступила 94:96).

Следующий товарищеский матч состоится 9 сентября с «Нижним Новгородом».

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