Пермские власти заплатят за установку новых светофоров больше 10 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская дирекция дорожного движения объявила три аукциона на устройство и модернизацию светофоров на нескольких перекрёстках в Перми: на ул. Монастырской, 14, на ул. Куйбышева от Обвинской до Саранской, на ул. Боровой, 20 ( перекрёсток ул. Боровой и Углеуральской), ул. Уральской, 88 (перекрёсток Уральской и Калининградской), а также на ул. Николая Островского (от Пушкина до Революции) и на ул. Калинина (от Кировоградской до Светлогорской). Стоимость работ по всем трём контрактам оценена в 10,3 млн руб.

Все работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта. За эти деньги подрядчик должен оборудовать перекрёстки транспортными и пешеходными светофорами, оборудовать их системой видеонаблюдения и провести пусконаладочные работы. Все светофоры также должны быть оснащены устройством звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов. Итоги аукционов будут подведены 15 сентября.

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