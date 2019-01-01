Цены на вторичную недвижимость в Перми выросли на 2,8% Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики ЦИАН представили данные по динамике цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России. Самым большим стал рост в Омске — на 3% (до 51,9 тыс. руб. за квадратный метр). В Перми цены на жилье выросли за месяц, в среднем, на 2,8% (до 63,6 тыс. руб.), за год — на 9,9%.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках на начало сентября составила 79,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 1,5%. Впервые с начала года рост цен зафиксирован в 15 крупнейших городах страны.

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