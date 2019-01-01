За последние сутки в Пермском крае выявлено 59 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19 в Пермском крае. Всего за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев. 40 человек проходят лечение в больницах, еще 19 амбулаторно. Общее число инфицированных достигло 8,2 тыс. человек.

Среди новых заболевших есть два ребенка, большая часть зараженных — это пациенты в возрасте 45-65 лет. 15 человек — в возрасте старше 65 лет. Все зараженные изолированы и находятся на лечении.

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