Пермские управляющие компании получат штрафы за срыв отопительного сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

Подготовка к отопительному сезону в Перми находится в завершающей стадии. Общая готовность города составляет 97,7%. Об этом сообщает пермская мэрия.

«Управляющие организации должны принимать все необходимые меры по подготовке домов к отопительному сезону согласно утвержденному плану-графику. За срыв сроков подготовки предусмотрены штрафные санкции, решение об этом принимается на заседаниях административных комиссий в районах», — сообщает городская администрация.

По данным департамента ЖКХ администрации Перми всего к зиме будет подготовлено 6157 многоквартирных домов, 516 социальных объектов, 1034,3 км тепловых сетей, 51 котельная и 388 центральных тепловых пунктов.

На 100% к новому отопительному сезону готовы все дошкольные и образовательные учреждения, а также все котельные, центровые тепловые пункты, жилищный фонд в Индустриальном, Орджоникидзевском районах и в поселке Новые Ляды.

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