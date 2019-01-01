Дамир Рахимуллин будет играть за тюменский «Рубин» Поделиться Поделиться Твитнуть

Ряды тюменского клуба Высшей хоккейной лиги «Рубин» пополнил нападающий Дамир Рахимуллин. В прошлом сезоне он выступал за «Сочи» в КХЛ, а на уровне высшей лиги проводил матчи в составе «Тамбова». Об этом сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Дамир Рахимулин начал заниматься хоккеем в Перми, как и его отец Ильдус Рахимуллин, последний практически всю карьеру провел в пермском «Молоте».

В Молодёжной лиге Дамир Рахимуллин защищал цвета тольяттинской «Ладьи». В сезоне 2016-2017 годов он дебютировал в КХЛ в составе «Лады». В КХЛ он провёл 91 поединок, набрав 164 минуты штрафа. В его активе девять шайб и две результативные передачи.

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