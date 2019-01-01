В Перми вновь ограничат автомобильное движение на Комсомольском проспекте Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на несколько часов ограничат движение по Комсомольскому проспекту. Так, 6 сентября с 00.00 до 06.00 закроется нечетная сторона участка от улицы Советской до улицы Монастырской на Комсомольском проспекте. 8 сентября будет закрыт перекресток Комсомольского проспекта с улицей Советской.

Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ в рамках проводимой реконструкции. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, ранее ограничения движения на Комсомольском проспекте вводились в связи с проведением работ по устройству кабельной канализации.

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