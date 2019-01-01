В Перми из-за ремонтных работ ограничат движение по Комсомольскому проспекту Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские власти планируют на три дня в ночное время закрыть дорожное движение по Комсомольскому проспекту на участке от Монастырской до Советской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет ограничено 11, 12 и 13 августа с 00:00 до 06:00. В первый день, 11 августа, движение будет перекрыто по ул. Советской в районе перекрёстка с Комсомольским проспектом, 12 августа закроется чётная сторона Комсомольского проспекта от на участке от Монастырской до Советской. 13 августа будет ограничено движение по нечётной стороне Комсомольского проспекта на участке от Монастырской до Советской.

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по устройству кабельной канализации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.