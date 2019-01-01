Следователи проводят проверку после гибели ребенка на борту самолета Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка на борту самолета, летевшего из Абакана в Москву и экстренно приземлившегося в пермском аэропорту 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, ребенка везли из республика Тыва на лечение в Москву в сопровождении реаниматолога. Но в пути ребенку стало хуже, спасти девочку не удалось.

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