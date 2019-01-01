В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19
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Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Пермском крае. За минувшие сутки в регионе выявлено 58 новых случаев заражения. 43 заболевших госпитализированы, 15 лечатся амбулаторно.
Общее число заболевших COVID-19 в Пермском крае достигло 8 160 человек. По состоянию на 5 сентября, 5,7 тыс. заболевших коронавирусом выздоровели. Свыше 2 тыс. человек проходят лечение в больницах Прикамья.
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