В Перми началась выдача стартовых пакетов Пермского марафона Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 5 сентября, в краевой столице начался Пермский марафон, который продлится два дня. В первый день началась выдача стартовых пакетов, в которые входят фирменная футболка, маска с символикой Пермского марафона, подарки от спонсоров, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, он будет фиксировать результат, а по окончании пройденной дистанции на телефон придет смс-сообщение с результатом.

В этот же день по ул. Ленина состоится массовый детский забег на дистанцию один километр, а также два турнира «Сила удара» и по баскетболу.

Во второй день — 6 сентября — состоится торжественное открытие Пермского марафона и пройдут основные забеги на 3, 5, 10, 21 и 42 км, а также заезд на колясках на дистанцию 200 м. Ведущим Пермского марафона станет российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Комментировать марафон будет мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.

Напомним, регистрацию на разные дистанции марафона прошли 7,8 тыс. человек из нескольких регионов России: Пермского, Алтайского, Краснодарского, Приморского края, Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской и других областей, Крыма, Мордовии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других.

Призовой фонд составит 2,8 млн руб. На время проведения марафона в Перми изменено движение автобусов и трамваев.

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