Елена Синица Из-за Пермского марафона изменятся пути следования десятков автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Из-за проведения Пермского марафона 5 и 6 сентября изменятся пути следования многих городских автобусных маршрутов.

Как сообщают в городской администрации, 5 сентября, произойдут следующие изменения с полудня до 15 часов дня:

— автобусные маршруты №35 и №46 будут следовать по ул. Ленина, Борчанинова, Петропавловской и Попова без заезда к остановочному пункту «Пермский академический Театр-Театр»,



— автобусы №2, 6, 10, 14, 49, 50 и 68 будут следовать по ул. Ленина, Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении по ул. Луначарского), Крисанова и Ленина,



— маршрут №67 будет следовать по ул. Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении по ул. Луначарского), Крисанова и Ленина.

Администрация Перми

Но основные изменения произойдут 6 сентября во время подготовки и проведения основных забегов (то есть с 5 утра и до 17 вечера).



А именно:



— автобусные маршруты №6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53, 60, 3т, 7т и 10т, следующие от Коммунального моста, будут перенаправлены в объезд по ул. Монастырской, Окулова и Крисанова,



— маршруты №10, 14, 50, 67, 68, следующие от станции «Пермь-2», будут перенаправлены в объезд по ул Крисанова, Луначарского (в обратном направлении по ул Екатерининской), Борчанинова, Пушкина (либо напрямую по ул. Луначарского (в обратном направлении по ул. Екатерининской) и Комсомольскому проспекту,



— маршруты №30, 36, 42, 55, 67 и №7, следующие от Центрального рынка, будут перенаправлены в объезд по ул. Пушкина, Революции и Комсомольскому проспекту,



— маршруты №30, 68 и 77, следующие в направлении Северной Дамбы, от ул. Революции будут следовать по ул. 25 Октября, Пушкина, Островского,



— маршрут №2 до 17 вечера обслуживаться не будет. От станции «Пермь-1» будет организована работа автобусного шаттла до остановочного пункта «ул. Максима Горького», который будет следовать по ул. 25 Октября, Петропавловской, Клименко, Пермской, Островского и Екатерининской.



— маршрут №19 до 17 часов от микрорайона Липовая гора будет следовать до Центрального рынка,



— маршрут №3 до 17 часов будет следовать по укороченному маршруту «микрорайон Нагорный — Автовокзал»,



— маршрут №51 до 17 часов будет следовать до Октябрьской площади,



— маршрут №32 будет укорочен до остановки «улица Максима Горького».



Изменения 6 сентября коснутся и трамвайного движения:



— трамвай №4 будет следовать по маршруту «микрорайон Висим — Разгуляй», №7 будет организован сообщением «ОАО «Вагоноремонтный завод» — Разгуляй», №5 — «ОАО «Велта» — станция Бахаревка, №11 будет разделен на две части и осуществлять перевозки по маршрутам «Стахановское кольцо — станция «Осенцы» и «микрорайон Висим — Разгуляй».



Трамваи №6 и 8 обслуживаться не будут.

Администрация Перми

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