Никиту Белых допросили в качестве свидетеля по другому уголовному делу Поделиться Поделиться Твитнуть

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание за получение взятки в размере 600 тыс. евро, был этапирован из колонии в Рязанской области в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

«Его этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, связанному с организацией «Крик», которое принадлежало правительству», — цитирует ТАСС адвоката Андрея Грохотова.

Напомним, Никита Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок. Он был задержан летом 2016 года по обвинению в получении взяток. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал бывшего губернатора виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу больше 48 млн руб.

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