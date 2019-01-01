В аэропорту «Большое Савино» завершился монтаж телетрапов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: АО «Стройтрансгаз»

В международном аэропорту «Большое Савино» завершены работы по монтажу телетрапов. Об этом на свой странице в Инстаграм сообщает министр транспорта Николай Уханов. Он отмечает также, что персонал прошёл обучение по работе с «рукавами». «Теперь ждём подрядчика, он должен завершить первый этап реконструкции аэродромной инфраструктуры, — говорится в сообщении. — После этого телетрапы смогут принять первые суда. Ориентируемся на вторую половину сентября».

Уханов отмечает, что рабочим осталось только дорезать бетон, загерметизировать швы и нанести разметку. После аэропорт должен получить временное разрешение на эксплуатацию перрона и рулежной дорожки С от Росавиации. После этого станет возможно использование телетрапов.

Напомним, работы по монтажу пяти телетрапов производства компании ThyssenKrupp начались в августе. Генподрядчиком всех работ является АО «Стройтрансгаз», а работ, связанных непосредственно с телетрапами, — ООО «Алекса».

Работы на территории Большого Савино на этом не закончатся — далее здесь будет установлена радиомаячная система инструментального захода на посадку, оборудована ливневая система, укреплена взлётно-посадочная полоса, что позволит в спокойном режиме «принимать» в Перми все классы тяжёлых судов, включая крупнейшие лайнеры — «Боинг-747», «Боинг-777» и А380. Общая площадь реконструкции составит 313,6 тыс. кв. м, в том числе 187 тыс. кв. м — взлётно-посадочная полоса. Общая сумма инвестиций — 4,6 млрд руб. Полностью все работы на территории аэропорта должны быть завершены в 2023 году.





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