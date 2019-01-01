Дмитрий Енцов журналист Первые пассажиры смогут воспользоваться телетрапами пермского аэропорта в конце сентября Общий объём финансовых вложений во все работы — 288 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В международном аэропорту Перми (аэропорт Большое Савино) начались работы по монтажу пяти телетрапов к зданию аэровокзала. Ход работ проинспектировал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Эти работы являются частью первого этапа реконструкции аэропорта и включают в себя обустройство перрона, рулёжной дорожки С, путей руления и монтаж телетрапов. Генплдрядчиком всех работ является АО «Стройтрансгаз», а работ, связанных непосредственно с телетрапами, — ООО «Алекса».

Напомним, пять телетрапов производства компании ThyssenKrupp прибыли в Пермь ещё в июне прошлого года, но из-за задержек по другим инфраструктурным работам начало монтажа растянулось на год.

Дмитрий Будрин, технический директор АО «Международный аэропорт Пермь»:

— Все работы, связанные с телетрапами, должны быть закончены 31 августа. Сейчас идёт монтаж ротонд, поворотных камер, затем работы затронут переходные галереи.

Тем не менее 31 августа первые пассажиры пока не смогут воспользоваться телетрапами. По словам Дмитрия Будрина, это будет возможно только после завершения всех работ первого этапа. В частности, после запуска рулёжной дорожки С, с помощью которой авиалайнеры и будут «заворачивать» к телетрапам. Произойдёт это, ориентировочно, до конца сентября.

Важность телетрапов отметил и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

«По своей прошлой работе (в УФАС РФ, — прим. ред.) я каждую неделю летал в Москву и обратно. Отсутствие телетрапов остро чувствовалось в холодное время — осенью и весной».

Отметим, что телетрапы производства ThyssenKrupp весьма востребованы в мире. Объекты под этой маркой смонтированы, например, в аэропортах Барселоны, Цюриха, Калгари, Дубая.

Министерство транспорта Пермского края

Работы на территории Большого Савино на этом не закончатся — далее здесь будет установлена радиомаячная система инструментального захода на посадку, оборудована ливневая система, укреплена взлётно-посадочная полоса, что позволит в спокойном режиме «принимать» в Перми все классы тяжёлых судов, включая крупнейшие лайнеры — «Боинг-747», «Боинг-777» и А380.

Общая площадь реконструкции составит 313,6 тыс. кв. м, в том числе 187 тыс. кв. м — взлётно-посадочная полоса. Общая сумма инвестиций — 4,6 млрд руб.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что реализация этого этапа особенно важна для города и края, поскольку даст региону возможность открыть новые направления, а также принимать у себя крупные международные мероприятия в сфере культуры и спорта.

Полностью все работы на территории аэропорта должны быть завершены в 2023 году.

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