Григорий Серёдкин
Пермяков ожидают тёплые выходные с кратковременными дождями
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В ближайшие выходные, 5 и 6 сентября, в Перми ожидается тёплая погода с переменной облачностью и кратковременными дождями.
Так, по прогнозу Гидрометцентра РФ, дневная температура будет держаться в районе +17…+19°. В субботу возможны небольшие осадки. В последующие дни тёплая погода продолжится, дожди не прогнозируются.
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