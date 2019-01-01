Григорий Серёдкин Пермяков ожидают тёплые выходные с кратковременными дождями Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные, 5 и 6 сентября, в Перми ожидается тёплая погода с переменной облачностью и кратковременными дождями.

Так, по прогнозу Гидрометцентра РФ, дневная температура будет держаться в районе +17…+19°. В субботу возможны небольшие осадки. В последующие дни тёплая погода продолжится, дожди не прогнозируются.

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