Елена Синица
В выходные центр Перми будет перекрыт из-за марафона
На время проведения Пермского марафона центральные улицы города будут закрыты для движения автотранспорта.
И если в субботу, 5 сентября, ограничения коснутся лишь участка ул. Ленина от ул. Борчанинова до Крисанова с 12 до 15 часов. То в воскресенье, 6 сентября, количество перекрытых участков достигнет двух десятков.
В частности, с полуночи до 19 часов вечера будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:
— Ленина от ул. Клименко до ул. Борчанинова;
— Окулова от Соборной площади до ул. Попова;
— Монастырской от ул. 25 Октября до ул. Осинской;
— Петропавловской от Комсомольского проспекта до ул. Попова;
— Пермской от ул. 25 Октября до ул. Крисанова;
— Екатерининской от ул. 25 Октября до улицы Сибирской;
— Луначарского от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирской;
— Пушкина от ул. Газеты Звезда до ул. 25 Октября;
— Краснова от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирской;
— Борчанинова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской;
— нечетная сторона ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Екатерининской;
— четная сторона ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;
— Осинской от ул. Окулова до ул. Монастырской;
— Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;
— Комсомольскому проспекту от ул. Ленина до ул. Екатерининской;
— Газеты Звезда от ул. Ленина до ул. Екатерининской;
— Сибирской от ул. Монастырской до ул. Революции;
— 25 Октября от ул. Ленина до ул. Пермской;
— Максима Горького от ул. Ленина до ул. Пермской;
— Николая Островского от ул. Ленина до ул. Пермской.
Кроме того, на центральных улицах будет запрещена стоянка автотранспорта.
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