Елена Синица В выходные центр Перми будет перекрыт из-за марафона Поделиться Поделиться Твитнуть

На время проведения Пермского марафона центральные улицы города будут закрыты для движения автотранспорта.

И если в субботу, 5 сентября, ограничения коснутся лишь участка ул. Ленина от ул. Борчанинова до Крисанова с 12 до 15 часов. То в воскресенье, 6 сентября, количество перекрытых участков достигнет двух десятков.

В частности, с полуночи до 19 часов вечера будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

— Ленина от ул. Клименко до ул. Борчанинова;

— Окулова от Соборной площади до ул. Попова;

— Монастырской от ул. 25 Октября до ул. Осинской;

— Петропавловской от Комсомольского проспекта до ул. Попова;

— Пермской от ул. 25 Октября до ул. Крисанова;

— Екатерининской от ул. 25 Октября до улицы Сибирской;

— Луначарского от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирской;

— Пушкина от ул. Газеты Звезда до ул. 25 Октября;

— Краснова от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирской;

— Борчанинова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской;

— нечетная сторона ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Екатерининской;

— четная сторона ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;

— Осинской от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;

— Комсомольскому проспекту от ул. Ленина до ул. Екатерининской;

— Газеты Звезда от ул. Ленина до ул. Екатерининской;

— Сибирской от ул. Монастырской до ул. Революции;

— 25 Октября от ул. Ленина до ул. Пермской;

— Максима Горького от ул. Ленина до ул. Пермской;

— Николая Островского от ул. Ленина до ул. Пермской.

Кроме того, на центральных улицах будет запрещена стоянка автотранспорта.

Администрация Перми

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