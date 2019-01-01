Елена Синица
С 4 сентября в центре Перми будет введён запрет на парковку автомобилей
В связи с грядущим проведением Пермского марафона в центре Перми уже с 4 сентября будет ведён временный запрет на парковку автомобилей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на горадминистрацию.
В частности, с полудня 4 сентября до 19 часов 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.
С 23 часов 4 сентября до 17 часов 6 сентября
будет запрещена остановка и стоянка
для всех видов транспорта по следующим
улицам:
– Ленина от ул. Клименко до ул. Борчанинова;
– Окулова от ул.Осинской до ул. Попова;
– Монастырской от ул.25 Октября до ул.Осинской;
– Петропавловской от Комсомольского проспекта до ул. Попова;
– Пермской от ул.25 Октября до ул. Крисанова;
– Екатерининской от ул.25 Октября до ул. Сибирской;
– Луначарского от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирской;
– Краснова от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирской;
– Борчанинова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской;
– нечетная сторона ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Екатерининской;
– четная сторона улицы Попова от ул.Петропавловской до ул. Екатерининской;
– Осинской от ул.Окулова до ул. Монастырской;
– Куйбышева от ул. Петропавловской до ул.Екатерининской;
– Комсомольскому проспекту от ул. Ленина до ул. Екатерининской;
– Газеты Звезда от ул. Ленина до ул. Екатерининской;
– Сибирской от ул. Монастырской до ул. Революции;
– 25 Октября от ул. Ленина до ул. Пермской;
– Максима Горького от ул. Ленина до ул. Пермской;
– Николая Островского от ул. Ленина до ул. Пермской.
Напомним, сам марафон пройдёт 5 и 6 сентября.
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