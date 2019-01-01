Елена Синица С 4 сентября в центре Перми будет введён запрет на парковку автомобилей Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с грядущим проведением Пермского марафона в центре Перми уже с 4 сентября будет ведён временный запрет на парковку автомобилей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на горадминистрацию.

В частности, с полудня 4 сентября до 19 часов 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

С 23 часов 4 сентября до 17 часов 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по следующим улицам:



– Ленина от ул. Клименко до ул. Борчанинова;

– Окулова от ул.Осинской до ул. Попова;

– Монастырской от ул.25 Октября до ул.Осинской;

– Петропавловской от Комсомольского проспекта до ул. Попова;

– Пермской от ул.25 Октября до ул. Крисанова;

– Екатерининской от ул.25 Октября до ул. Сибирской;

– Луначарского от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирской;

– Краснова от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирской;

– Борчанинова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской;

– нечетная сторона ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Екатерининской;

– четная сторона улицы Попова от ул.Петропавловской до ул. Екатерининской;

– Осинской от ул.Окулова до ул. Монастырской;

– Куйбышева от ул. Петропавловской до ул.Екатерининской;

– Комсомольскому проспекту от ул. Ленина до ул. Екатерининской;

– Газеты Звезда от ул. Ленина до ул. Екатерининской;

– Сибирской от ул. Монастырской до ул. Революции;

– 25 Октября от ул. Ленина до ул. Пермской;

– Максима Горького от ул. Ленина до ул. Пермской;

– Николая Островского от ул. Ленина до ул. Пермской.

Напомним, сам марафон пройдёт 5 и 6 сентября.

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