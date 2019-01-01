Михаил Суслов Минкульт РФ с середины сентября планирует разрешить заполняемость театров до 70% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры России рассматривает возможность смягчить эпидемиологический режим для театров. Об этом сообщает «ТАСС».

«Сейчас у нас заполняемость залов составляет 50%. Минкультуры договорилось с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября на 70% заполнять залы с сохранением ношения масок и перчаток», — цитирует портал статс-секретаря-замминистра культуры РФ Аллу Манилову.

Напомним, что краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 1 сентября работу театров, кинотеатров и концертных залов с условием заполняемости не более чем на 50%.

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