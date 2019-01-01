Елена Лодыгина журналист В Перми из-за сильного задымления эвакуирована школа Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 4 сентября прошла эвакуация 497 учеников и преподавателей школы №101(ул. Репина, 12).

В краевом ГУ МЧС уточнили, что сообщение о задымлении поступило к ним в 8:36 утра.

Предварительно, причиной задымления стало короткое замыкание в цокольном этаже здания без последующего горения.

Напомним, с начала нового учебного года это уже второе происшествие в Пермском крае. Ранее из школы в Верещагино были экстренно эвакуированы ученики и сотрудники. Причиной происшествия стало пригорание пищи в столовой.

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