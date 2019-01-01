Елена Лодыгинажурналист
В Прикамье из горящей школы эвакуировали более 500 учеников
В Верещагино в здании школы №2 произошло возгорание. По предварительной информации, оно произошло 2 сентября в 9:10 утра.
Причиной происшествия стало пригорание пищи в помещении пищеблока.
На место происшествия прибыли пожарные. На ликвидации возгорания было задействовано три единицы техники и 10 человек личного состава. Из здания школы было эвакуировано больше 500 человек. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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